Foutje van jonge agenten: achtervolging zonder toestemming eindigt met harde crash tegen boom

Agenten moeten soms in binnen één seconde een keuze maken, maar als je er even over nadenkt weet je dat een kleine verkeersovertreding niet genoeg reden is om als agent iemand van zijn scooter af te tikken met een politiewagen. Toch namen politiestudent Sebastiaan en zijn collega, die zelf nog maar net uit de schoolbanken was, een heel ander besluit. Een half jaar later legt de student uit er precies gebeurde.