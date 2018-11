Fransen mogen als protest spotgoedkoop tanken

De Franse supermarktketens Leclerc en Carrefour verkopen in hun tankstations in Frankrijk de komende weken brandstof voor de inkoopprijs. Een litertje Euro 95 kost dan nog geen 1,45 euro. Met de stunt steunen de winkels de massale protesten in Frankrijk tegen de hoge brandstofprijzen.

In een jaar tijd steeg de prijs van diesel in Frankrijk met 23 procent en die van benzine met 15 procent. De stijging van de brandstofprijzen is voor een groot deel te wijten aan de hogere prijs voor ruwe olie, maar het ongenoegen van de Fransen is gericht op de overheid en de hoge belastingen op brandstof. Bovendien is de Franse regering van plan om de accijnzen vanaf 1 januari nog meer te verhogen in de strijd tegen de klimaatverandering. Een online petitie tegen de hoge prijzen kon rekenen op honderdduizenden sympathisanten. Op 17 november plannen actievoerders blokkades op snelwegen.

Inkoopprijs

Het ongenoegen van de modale Fransman kan ook rekenen op het begrip van de grote supermarktketens. De groep Leclerc voerde op 3 en 4 november al een actie waarbij ze in haar bijna zevenhonderd tankstations brandstof tegen de inkoopprijs verkocht. Wie er ging tanken, reed weg met een liter euro 95 voor minder dan 1,45 euro. Wegens het succes van de stunt, besliste Leclerc om de actie te verlengen tot het einde van de maand. ,,Het ongenoegen van vandaag is terecht”, aldus voorzitter van de raad van bestuur, Michel-Édouard Leclerc. ,,Het is belangrijk dat we een signaal sturen naar de overheid.”



Door de enorme publiciteit voor Leclerc zag ook concurrent Carrefour zich genoodzaakt mee te doen met de actie. Automobilisten kunnen tot en met 17 november ook terecht bij de ruim tweehonderd tankstations van de winkelketen om goedkoper te tanken.

Overheid buigt niet