Friezen zijn het meest verknocht aan hun dieselauto, Limburgers het minst

Van de vier grote steden heeft Rotterdam relatief het minste aantal hybride en elektrische auto’s onder particulieren. In de Maasstad is slechts 1,3 procent van het particuliere wagenpark elektrisch en nog geen drie procent is hybride. Amsterdam heeft met drie procent het hoogste percentage puur elektrische auto’s. Den Haag is met zes procent koploper op het gebied van hybride auto’s.

Dit blijkt uit onderzoek van Independer, dat meer dan een miljoen afgesloten autoverzekeringen door particulieren analyseerde. Het onderzoek toont ook aan dat het aandeel dieselauto’s per provincie flink uiteen loopt. Friesland staat op de eerste plaats. Bijna een kwart van de particuliere personenauto’s in deze noordelijke provincie rijdt op diesel. Limburgers hebben volgens dit onderzoek het minst met diesels. Deze provincie telt met 12,4 procent het laagste percentage personenauto’s dat op diesel rijdt. Dat is bijna de helft van het percentage van het Friese dieselwagenpark (24,2 procent).

Independer keek ook naar ‘oude diesels’ van vóór 2005 - vanaf dat jaar werden de emissienormen strenger - in de vier grote steden. In Rotterdam rijden (met 14 procent) de meeste van deze oudere dieselauto’s rond. In Amsterdam is dit percentage bijna negen procent.