Gaat deze guitige brommobiel onze steden veroveren?

De Opel Rocks-e is Nederlands voordeligste elektrische auto. Wat kun je ermee, en voor wie is deze tweezitter bedoeld? Een dagje sturen in Amsterdam maakt veel duidelijk.

Een beetje elektrische auto komt al gauw zo’n 300 kilometer ver op een volle accu. Opel lanceert nu de Rocks-e, die op een volle accu zo’n 75 kilometer kan afleggen. Daarmee is direct helder dat je deze elektrische Opel niet aanschaft als je dagelijkse mobiliteitsbehoefte zich door heel Nederland afspeelt.

Compact, wendbaar en hip: de Opel Rocks-e trekt veel bekijks.

De Rocks-e is een stadsmobiel: niet meer, en zeker niet minder. Met zijn lengte van 2,41 meter vind je veel gemakkelijker een parkeerplek dan met een conventionele auto. Het stadskarretje is gemaakt volgens hetzelfde concept als de Citroën Ami, en kan een concurrent worden van de - voornamelijk in Amsterdam razend populaire - Biro. Maar de Biro is slechts 1,74 meter lang, waarmee je ‘m gemakkelijk in de dwarsrichting op een parkeerplek kwijt kunt. Op die manier passen er zomaar twee Biro’s naast elkaar op een doorsnee parkeervak langs de weg.

Dergelijke ‘brommobielen’ mochten voorheen ook op de stoep worden geparkeerd. Daar heeft onder andere de gemeente Amsterdam inmiddels een stokje voor gestoken. Interessant is wel dat parkeerbeheer in Amsterdam specifiek beleid voor dit soort autootjes heeft ontwikkeld, mits ze volledig elektrisch zijn. Tegen een gereduceerd tarief van ruim 200 euro per half jaar mag je de 45 km/h wagentjes op elke parkeerplek stallen, zonder dat je daar additionele parkeerkosten voor betaalt.

Dat parkeren verloopt bijzonder eenvoudig, simpelweg omdat de Rocks-e een draaicirkel heeft van slechts iets meer dan zeven meter. Keren op de weg is een fluitje van een cent. Wel stuurt de Opel op lage snelheid vrij zwaar. Er zit dan ook geen stuurbekrachtiging op. En er zit nog meer niet op, onder het motto ‘wat er niet op zit hoeft ook niet ontwikkeld te worden’, en dus is de prijs van de Rocks-e laag. De basisversie kost €8499. Voor de pizzabezorgers onder ons biedt Opel een Rocks-e Kargo aan. In die versie ontbreekt de passagiersstoel. Daarvoor in de plaats is een kunststof box gemonteerd waarin allerlei spullen kunnen worden opgeborgen. De prijs van de Kargo bedraagt €7399 exclusief BTW.

Er ontbreken in de Rocks-e dus zaken die gangbaar zijn in een echte auto. Er zitten geen airbags in de Rocks-e, evenmin een ABS-remsysteem of een stabiliteitssysteem. De zijramen kun je handmatig omklappen, op dezelfde manier als bij een Citroën 2CV. Er is een usb-poort aanwezig, echter is dit geen usb-c. Een achterklep ontbreekt. Bagage kun je kwijt op of vóór de bestuurderstoel, of in een compacte ruimte achter de twee stoelen. Ook naar een binnenspiegel zul je in de Rocks-e vergeefs zoeken. Als je wilt weten wat er achter je gebeurt, moet je gewoon even je hoofd omdraaien. Optioneel levert Opel een JBL-speaker, die precies past in een daarvoor gemaakte uitsparing op het dashboard. De muziek die je erop kunt afspelen moet van je telefoon komen.

Je zit in de Opel niet werelds op de stoeltjes, iets wat eigenlijk altijd het geval is in brommobielen. In dergelijke vervoermiddelen is nu eenmaal onvoldoende plek om volwaardige autostoelen te monteren. Verzachtende omstandigheid: je zult geen lange ritten maken in de Rocks-e. Bovendien ziet Opel de tweezitter als alternatief voor het openbaar vervoer, waar je ook niet op volwaardige autostoelen plaatsneemt.

De elektrische auto van Opel: de e-Rocks.

Met zijn 5,5 kWh accu kom je dus zo’n 75 kilometer ver. Tijdens de rit door Amsterdam liep de digitale actieradiusmeter evenredig naar beneden zoals de kilometerteller opliep. Het lijkt er dan ook op dat de opgegeven waarde voor de Rocks-e heel realistisch is. Hoewel de Opel redelijk hard geveerd is, ontstaat er al snel een glimlach op je gezicht als je onderweg bent. Dat heeft wellicht ook wat te maken met de hoeveelheid bekijks die we scoorden. Het lijkt wel alsof werkelijk iedereen de Rocks-e een guitig wagentje vindt. Als je ermee door de PC Hooftstraat tuft, scoor je in elk geval meer sympathie dan in de gemiddelde SUV.

Zijn topsnelheid is vastgelegd op 45 km/h, de wettelijke begrenzing die geldt om als brommobiel door het leven te mogen gaan. Het rijbewijs AM is verplicht om in de Rocks-e te mogen rijden, en dat kan vanaf 16 jaar. Beschik je over een rijbewijs B (auto) dan mag je de Opel uiteraard ook besturen.

Zowel Citroën (Ami) als Opel levert nu dus een vergelijkbaar elektrische vervoermiddel voor stadsritten in sommige landen. Omdat in Nederland Opel een populairder merk is dan Citroën, heeft het management van de Stellantis groep, waartoe onder meer Citroën, Opel, Peugeot, Alfa Romeo en Fiat behoren, besloten om de Rocks-e hier het alleenrecht te geven. In Frankrijk is de Ami wel te koop. Fiat gaat het brommobieltje ook leveren, hoogstwaarschijnlijk onder de historische naam Topolino. Vermoedelijk zal de Topolino niet naar Nederland komen. Maar het karretje onder Fiat-label kan het wel eens goed gaan doen in drukke Italiaanse steden als Rome, Turijn en Milaan.

De Rocks-e komt het best tot zijn recht in verstedelijkt gebied, met zijn compacte maten, wendbaarheid en hippe karakter. Door zijn geringe topsnelheid en beperkte rijbereik is het een echte brommobiel. Maar ook een brommobiel kan een alternatief voor een volwaardige auto zijn, zolang je er maar niet de stad mee uit hoeft. Inmiddels wonen 3,3 miljard mensen wereldwijd in verstedelijkte gebieden, en daar komen er dagelijks zo’n 180.000 bij. De vraag naar compacte, voordelige en uitstootvrije mobiliteit neemt daardoor telkens verder toe. Wat dat betreft lift Opel met de introductie van de Rocks-e handig mee met de tijdgeest.

Hoewel de Opel redelijk hard geveerd is, ontstaat er al snel een glimlach op je gezicht als je onderweg bent. Dat heeft wellicht ook wat te maken met de hoeveelheid bekijks die je scoort.

