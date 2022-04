Gaspedaal Tesla blijft hangen op 133 kilometer per uur

Elektrische auto's rijden op stroom dus gaat het eigenlijk om het stroompedaal. Er was vermoedelijk sprake van een technische storing, aldus de eigenaar van de Tesla, Javier Rodriguez. Hij vertelde aan omroep ABC7 in Los Angeles hoe zijn auto compleet vastliep. Volgens de eigenaar reageerden de knoppen en schakelaars van het voertuig niet meer, inclusief de richtingaanwijzers en alarmlichten.

‘Durfde niet hard te remmen’

Het vervelendste voor Rodriguez was echter dat ook het gaspedaal bleef hangen. ,,Ik merkte aanvankelijk alleen dat het warm begon te worden in de auto en dat er een vreemde geur vrijkwam”, aldus Rodriguez tegen de nieuwszender. ,,Toen ik merkte dat ook het gaspedaal vastzat, durfde ik niet hard te remmen omdat ik bang was dat er iemand achterop zou botsen.” Rodriguez maakte opnames van de situatie en zette zijn auto uiteindelijk stil, waarna deze compleet uitviel. Toen de auto opnieuw opgestart was, bleek de storing verholpen.