Geen elektrische auto en tóch milieuvriendelijker autorijden: tv-programma wijst de weg

Het is duurzamer als automobilisten langer met hun auto doen, stelt programmamaakster Gwen Jansen: ,,De leeftijd van de 9 miljoen auto’s in ons land is met 11 jaar relatief hoog. Deze vervangen we niet allemaal zomaar door een elektrische, schone of zuinige auto. Het is nou eenmaal niet voor iedereen weggelegd om een elektrische of nieuwe auto te kopen of altijd maar het OV, de fiets of een deelauto te pakken. Zelf behoor ik ook tot die groep. En daar schaamde ik me steeds vaker voor. Daarom ging ik met mijn camera op onderzoek uit om antwoord te vinden op de vraag wat je dan kan doen.”