Geen euro omzet, maar wel bijna 30 miljard dollar waard: is dit bedrijf het nieuwe Tesla?

Amper één week na zijn beursgang op de Nasdaq in New York is autofabrikant Nikola Motor Company verdubbeld in waarde. De piepjonge maker van elektrische pick-ups en vrachtwagens is nu al meer waard dan Ford of Fiat-Chrysler. Net als Tesla-baas Elon Musk is Trevor Milton, CEO van het bedrijf, erg actief op Twitter.

Nikola Corp werd pas in 2016 in Utah in de VS opgericht door CEO Trevor Milton. Het bedrijf is net als Tesla vernoemd naar uitvinder Nikola Tesla - de uitvinder van de wisselstroomgenerator. Nikola ontwikkelt vrachtauto's en pick-ups die rijden op elektriciteit en waterstof.

Omdat Nikola in maart een fusie aanging met VectoIQ, heeft het sinds vorige week een notering op de technologiebeurs Nasdaq. De aandelen verdubbelden in één week in waarde, waardoor het bedrijf nu 29 miljard dollar (26,4 miljard euro) waard is. ,,Meer dan Ford en FCA (Fiat Chrysler Automobiles, red.)”, verkondigt CEO Trevor Milton met trots.

Nul euro omzet

De spectaculaire stijging van de beurswaarde is des te opmerkelijker omdat het bedrijf op dit moment nul euro omzet heeft, schrijft de Belgische zakenkrant De Tijd. ,,Het bedrijf voorspelt nul inkomsten voor heel 2020 en streeft pas naar een omzet van 1 miljard dollar tegen 2023. Over winst wordt al helemaal niet gerept”, klinkt het.

Volledig scherm Een schets van het dashboard van de pick-up Badger © Nikola Motor Company

Net als Tesla werkt Nikola met een reserveringssysteem voor zijn auto's. Trevor Milton kondigde maandag via Twitter aan dat klanten vanaf 29 juni een pick-up van het model Badger kunnen reserveren. Het gaat om een semi-elektrische auto die later dit jaar tijdens een groot evenement zal worden voorgesteld aan het publiek.

,,Geen fake show”, verduidelijkt Milton. ,,Wel een echte rijdende truck.” Hij verwijst daarbij naar de presentatie van de futuristische Tesla Cybertruck door Elon Musk, waarbij de ‘niet kapot te krijgen’ autoruiten aan diggelen gingen.

Nikola Motor onderscheidt zich van Tesla doordat de voertuigen dankzij een brandstofcel op waterstof rijden. Een voordeel hiervan is dat het veel minder tijd kost om ‘bij te tanken’. Voorlopig vergt het opladen van een elektrische accu tenminste 30 minuten, maar in de praktijk vaak veel langer, terwijl je een auto met waterstof net zo snel vol tankt als een benzine- of dieselauto.

Tankstations

Een belangrijk nadeel van waterstof is dat er erg weinig tankstations zijn. Nikola Motor Corp wil daarom zelf een netwerk van tankstations aanleggen. ,,We bouwen het grootste waterstofnetwerk ter wereld”, klinkt het. Een ander model dat in de pijplijn zit, is de grote vrachtwagen Tre, waarvan de productie in 2021 moet starten. Voor de Europese markt gebeurt dat in de Iveco-fabrieken in het Duitse Ulm.

In onderstaande video stelt autofabrikant Nikola Motor zichzelf voor:

Volledig scherm De Tre moet in 2021 in productie gaan en wordt gebouwd in de Iveco-fabriek in het Duitse Ulm © Nikola Motor Company