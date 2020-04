Geen verbetering luchtkwaliteit in Duitsland ondanks coronastilte: ‘Stop met rijverboden in steden’

De Duitse Automobielclub (AvD) eist dat de rijverboden voor dieselauto's worden opgeheven, nu blijkt dat ze niet het gewenste effect zouden hebben gehad. In Stuttgart is het fijnstofalarm al uitgezet.

De dieselrijverboden voor auto's moeten van de baan, vindt de Duitse autoclub, nu blijkt dat de grenswaarden ook worden overschreden als het verkeer bijna niet rijdt. Meetgegevens lieten volgens het Duitse opinieblad Focus geen ‘corona-effect’ zien, waarmee volgens de bond is bewezen dat de invloed van auto’s op de luchtkwaliteit duidelijk minder is dan eerder werd beweerd.

Meetstations in onder meer Kiel, Würzburg, Mainz, Wiesbaden en Stuttgart laten volgens de AvD duidelijk zien dat de theorie dat gemotoriseerd wegverkeer de belangrijkste oorzaak is van luchtverontreiniging in steden is weerlegd. ,,Het rijverbod ter bestrijding van luchtverontreiniging is niet effectief”, aldus de oudste autoclub van Duitsland in een persbericht. De club eist dat de verboden worden opgeschort.

Het rijverbod dat in veel steden wordt opgelegd, is gebaseerd op de aanname dat alleen een verbod op dieselauto’s - met name voertuigen met de emissienormen Euro 4 en Euro 5 - ervoor zorgt dat de EU-grenswaarden voor stikstofoxiden niet meer worden overschreden. Dat blijkt niet het geval. Ook bij de regering zijn nu twijfels ontstaan. ,,Naar mijn mening is het probleem van het rijverbod op diesel nu van tafel”, zegt de staatssecretaris van de federale minister van Transport, Steffen Bilger.’

Niet genoeg andere bronnen overwogen