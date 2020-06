Gegevens van Nederlandse Porsche-kopers gestolen via usb-stick

Het is niet duidelijk of er ook rekeninggegevens of data van rijbewijzen op de stick stonden. Pon doet tegenover de media geen verder mededelingen over de kwestie ‘uit oogpunt van de klantrelatie’. Het is daarom ook niet duidelijk of de usb-stick was versleuteld, of hoeveel klanten er precies getroffen zijn door het data-lek. Porsche zegt melding te hebben gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat verplicht is bij een datalek. Ook heeft het bedrijf aangifte gedaan bij de politie.