Geld besparen? Dit zijn de 10 beste lifehacks voor je auto

Verwijder dierenharen met rubberen handschoenen

Besproei het oppervlak van de bekleding, de binnenkant van de deuren en de kofferbak met water. Strijk dan met een rubberen handschoen over de plekken: de haren plakken er gewoon aan vast. Een losse ruitenwisser heeft dezelfde werking.

Koplampen polijsten met tandpasta

Kunststof koplampen van auto’s kunnen na verloop van tijd vervagen of geel worden. Door ze te poetsen met tandpasta worden ze weer doorzichtig. Tandpasta bevat namelijk polijstmiddelen die niet alleen je tanden maar ook je koplampen weer laat glimmen.

Kattenbakvulling tegen beslagen ramen en vocht

Als het koud en nat is, kan de voorruit van je auto snel beslaan. Vaak komt dat door vocht in je auto. Onze tip: Doe kattenbakvulling in een oude sok, knoop deze dicht en leg de zelfgemaakte vochtvreter in de auto. De kattenbakvulling neemt het vocht op en zorgt ervoor dat de ramen minder beslaan. Rijst werkt trouwens ook.

Volledig scherm Een motorblok. © AD

Muffinvormpjes tegen kruimels in de bekerhouders

Een koek of boterham eten in de auto zorgt al snel voor kruimels in de hele auto. Vooral uit bekerhouders krijg je ze er bijna niet uit, om nog maar te zwijgen van koffie die over de rand gulpt tijdens het rijden. Door muffinvormpjes in de lege bekerhouders te plaatsen, kun je ze snel een eenvoudig verwisselen zonder poetsen of zuigen.

Plakbandrol als bekerhouder

Als je auto geen bekerhouders heeft, kun je een ​​grote plakbandrol op de passagiersstoel zetten en je beker erin zetten. De kans dat de koffie eruit klotst blijft bestaan, maar de beker kan in ieder geval niet omvallen.

Maak je eigen vlekkenverwijderaar

Maak je eigen mengsel om vlekken van de stoelen te verwijderen. Meng 240 ml azijn met drie eetlepels bakpoeder, drie eetlepels citroensap en wat afwasmiddel. Wrijf de stoel in met een borstel, was het geheel daarna uit met een vochtige doek en laat het drogen.

Krant voor streeploze ramen

Als de zon direct op de autoruiten schijnt, zie je​​ vaak lelijke strepen. Door de ruiten te reinigen met een met azijn bevochtigde doek verdwijnt al het vuil. Wanneer je ze daarna droog wrijft met krantenpapier blijven er geen strepen achter.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images/iStockphoto

Koffiepoeder absorbeert nare geurtjes

Een kommetje met versgemalen koffiebonen absorbeert geurtjes in je auto enorm goed. Wat ook helpt, is een bakje ammoniak of azijn in de auto te plaatsen wanneer je niet rijdt. Dat is vooral goed om rooklucht te verwijderen. Doe dit een paar uur per dag en herhaal dit totdat de rookgeur weg is.

Wasknijper als geurdispenser

Als je veel tijd in je auto doorbrengt, wil je ook dat het er fris ruikt. Onze tip: koop een etherische olie naar keuze en druppel de geur op een houten wasknijper. Bevestig de wasknijper aan een ventilatieopening en de geur vult al snel het interieur.

Smeer je ruitenwissers

Na verloop van tijd glijden ruitenwissers niet meer soepel over de voorruit. Dat is echter geen reden om ze direct te vervangen. Veeg de ruitenwissers schoon met gedenatureerde alcohol en verwijder het grofste vuil. Na verloop van tijd moet je de wisserbladen wel een keer vervangen, maar vaak gaan ze met deze hack een stuk langer mee.

Ben je op zoek naar meer handige tips of advies over het reinigen en onderhouden van je auto, klik dan hier voor meer handige hacks in het Advies Centrum van Autoweek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.