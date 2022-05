Gelekt: dit is de nieuwe BMW M4 CSL

De bijzondere variant van de M4 is waarschijnlijk dankzij een al te enthousiast lid van het BMW-forum Bimmerpost verspreid. De grille krijgt een andere indeling, zo blijkt uit de foto's. En de voorspoiler is nadrukkelijker aanwezig, met twee extra vinnetjes aan weerszijden die de luchtstroom moeten bevorderen. Verder monteert BMW M sideskirts die iets verder naar buiten komen en wordt het achteraanzicht gedomineerd door een diffuser die ten opzichte van de reguliere M4 extra luchtgeleiders kreeg.

Het meest in het oog springt natuurlijk de ‘ducktail’ op het kofferdeksel, een duidelijke verwijzing naar de E46 M3 CSL. In het donker herken je de M4 CSL aan zijn unieke achterlichten.

Waar al in grote lijnen bekend was hoe het exterieur van de M4 CSL eruit zou komen te zien, gold dat niet voor het interieur. Toch zijn ook daar de aanpassingen niet heel wereldschokkend te noemen. De M4 CSL krijgt sportief ogende kuipstoelen met CSL-logo’s in de hoofdsteunen. Verder is de middentunnel volledig opgetrokken uit carbonfiber en moest de middenarmsteun het veld ruimen.

Om extra gewicht te besparen sloopte men de achterbank eruit, in plaats daarvan tref je in de M4 CSL een netje aan waar je je racehelm (of je dagelijkse boodschappen) mee kunt vervoeren. Om het af te maken is het interieur gelardeerd met CSL-logo’s en heeft de M4 CSL een Alcantara stuurwiel met een felrode 12-uursmarkering.

Het vermogen van de M4 CSL is nog niet bekend, maar in ieder geval is in de motorruimte alvast een extra versteviging ter bevordering van de torsiestijfheid te zien. De BMW 4-Serie verscheen voor het eerst in 2013. Op deze pagina van Autoweek lees je meer over de geschiedenis van dit model en zie je ook welke versies er momenteel leverbaar zijn.

