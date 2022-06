Gepersonaliseerde nummerplaten in België: hoeveel kost zo'n kenteken en wat zijn de regels?

Soms zie je in België de gekste nummerplaten voorbijrijden in het verkeer. Is dat puur toeval of moet je daarvoor betalen? En wat mag je zeker niet op je kentekenplaat zetten als je een vleugje persoonlijkheid wilt toevoegen?

Een nummerplaat personaliseren is alleen mogelijk voor personenauto's, weet Thomas De Spiegelaere, woordvoerder van de Belgische Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FOD). Het is een optie waar vorig jaar 11.021 automobilisten gebruik van maakten. ,,Ondanks de coronapandemie, waarin wij Belgen toch minder vaak de weg opgingen, blijft het concept aan populariteit winnen. Voor bedrijven is het bijvoorbeeld een interessante manier om de naam van hun zaak in het verkeer in de schijnwerpers te zetten.”

De kostprijs van 1000 euro is voor ondernemingen fiscaal aftrekbaar. Particulieren die opteren voor een nieuwe gepersonaliseerde nummerplaat beschouwen de prijs eerder als een noodzakelijk kwaad om hun persoonlijkheid, grote hobby, passie of geloofsovertuiging te kunnen uitdrukken. Of ze vinden het gewoon leuk. Denk daarbij maar aan nummerplaten als olifant, powerful of Jesus.

Procedure van aanvraag

Als de prijs je niet heeft afgeschrikt, zal de aanvraagprocedure dat in ieder geval ook niet doen. ,,Op de website van de Belgische evenknie van de RDW kun je heel eenvoudig een gepersonaliseerde nummerplaat aanvragen”, zegt Thomas De Spiegelaere. Daar kun je kiezen of je de aanvraag in eigen naam of voor een bedrijf doet. Ook kun je controleren of jouw favoriete combinatie nog beschikbaar is.

Als je aanvraag aanvaard wordt, zal je per e-mail verzocht worden om binnen de tien dagen 1000 euro over te schrijven. Daarbij komt nog eens 30 euro voor de aanmaak van de kentekenplaat én de bezorgkosten. Er bestaat trouwens ook een snelprocedure, bijvoorbeeld voor mensen die vlak voor hun bruiloft hun liefde nog willen bezegelen op hun auto. ,,In dat geval kan je jouw gloednieuwe kentekenplaat nog dezelfde dag ontvangen als je hem voor 13.00 uur bestelt, maar de bijkomende kosten zijn 80 euro”, aldus de expert.

Maximaal negen karakters

Voor een succesvolle aanvraag moet je je wel aan enkele criteria houden. Zo mag elke gepersonaliseerde kentekenplaat minimaal twee en maximaal negen karakters tellen, waarbij één verplichte reliëfstempel aan de linkerkant voorbehouden is voor de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). De overige cijfers en letters zijn vrij te kiezen, al moet je wel rekening houden met de zogeheten ‘zwarte lijst’ van de FOD.

,,Zo moet een combinatie altijd minstens één letter bevatten, licht de woordvoerder toe. ,,Tussen de letters en cijfers moet verplicht een streepje komen, al kan dit streepje ook groepen letters of cijfers onderling van elkaar scheiden. Ze mogen echter niet naast elkaar worden geplaatst. ‘- -’ is dus geen optie.”

Racistische combinaties verboden

Verder mag je combinatie niet beginnen met ‘CD’ om verwarring te vermijden met de auto’s van het Corps Diplomatique, oftewel diplomatiek personeel. ,,Hetzelfde geldt voor de letters W, X, Y of Z, gevolgd door een letter, twee cijfers en vervolgens weer drie letters, zoals WC-15-BBB. Die duiden op tijdelijke kentekenplaten, exportplaten en commerciële nummerplaten voor handelaars en importeurs. Ook de letters TX en TL zouden kunnen verwijzen naar taxiplaten en moeten worden vermeden.” En er zijn nog heel wat verboden combinaties, zoals je plaat beginnen met de letters A, E of P. Een uitgebreide lijst van wat wél en zeker niet kan, vind je op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

,,Tot slot behouden wij ons het recht voor om bepaalde combinaties te weigeren die discriminerend of racistisch zouden zijn”, voegt Thomas De Spiegelaere toe. ,,We gaan daarbij wel uit van het goede voornemen van de aanvrager. Zo kan een obscuur acroniem dat verwijst naar een radicale groepering evengoed de initialen van iemands naam vormen. Tot nu toe hebben we eigenlijk nog nooit een aanvraag moeten weigeren. Maar voorstellen zoals ‘Hitler’ kunnen uiteraard niet door de beugel.”

