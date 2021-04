Gert zoekt de held die het leven van zijn broer redde: ‘We willen hem graag bedanken’

Even daarvoor, rond 02.30 uur in de nacht van zaterdag op zondag 11 april, klapt hij met zijn auto hard tegen een paal van een verkeerslicht, bij de afslag om de A28 richting Zwolle op te rijden. ,,Hij heeft die bocht veel te hard genomen’’, weet Gert. Maar zijn broer - wiens naam hij nu liever uit de publiciteit houdt - ontkomt aan de vlammen dankzij een man die voorbij komt rijden.

Bewusteloos

,,De politie vertelde bij ons aan de deur ’s nachts, dat mijn broer in het ziekenhuis lag en zijn auto helemaal was uitgebrand. Ja, dan schrik je zeker. Ze vertelde ook dat iemand bij hem was gestopt, en mijn bewusteloze broer uit zijn auto had gehaald. Twee of drie minuten later vatte de hele auto vlam. Die man heeft echt zijn leven gered. Een held.’’