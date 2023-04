Getest: deze hybride kan ruim 100 kilometer lang elektrisch rijden

N279 tussen Veghel en Asten een van de gevaarlijk­ste provincia­le wegen van Nederland

De N279 is een van de onveiligste N-wegen van Nederland, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Sweco. De provinciale weg verbindt de A2 bij Den Bosch via Veghel en Helmond met een aantal plaatsen in Limburg.