Gewoon doorrijden met een lekke band kan écht, dankzij nieuwe technologie

Al sinds de uitvinding van de met lucht gevulde band in 1844 bestaat het risico van lekkage of - erger nog - een klapband. Het verhelpen daarvan, met een plak-reparatieset of reservewiel en krik, ervaren de meeste automobilisten als hoogst irritant. Om nog maar te zwijgen van de gevaarlijke situaties die dit soms oplevert, bijvoorbeeld op de vluchtstrook van een snelweg.

Vier jaar geleden maakte bij auto's van de Volkswagen Groep de ‘sealed’ technologie zijn debuut. Het gaat hier om een dik, kleverig en vloeibaar dichtingsmiddel dat al tijdens het productieproces egaal aan de binnenzijde van de band wordt aangebracht. Als bijvoorbeeld een schroef of spijker het loopvlak doorprikt, zal het dichtingsmiddel rond het object gaan zitten en eraan vastkleven. Hierdoor kan er geen lucht ontsnappen en wordt het lek vrijwel onmiddellijk gedicht.

De technologie wordt inmiddels door vijf bandenmerken geleverd: Michelin, Continental, Pirelli, Hankook en Goodyear. Het Duitse onderzoeksinstituut Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) wilde weleens weten in hoeverre het in de praktijk werkt en besloot tot een test onder hoogst mogelijke belasting in de dagelijkse praktijk.

Een Passat Variant werd met Continental Sealed-banden in de maat 235/45 R 18 uitgerust. In beide banden op de vooras werd iets gestoken: links een 50 mm lange montageschroef en rechts in de rijrichting een 40 mm lange spijker. Vervolgens gingen de ingenieurs honderden en uiteindelijk zelfs duizenden kilometers met de Passat rijden op allerlei soorten wegen, ook op de Autobahn met 230 km/u.

Zelfs met hoge snelheid door bochten en met uitgeschakeld ESP was geen enkel verlies van bandenspanning te bespeuren. Uiteindelijk heeft de GTÜ de test maar na 20.000 km beëindigd, ook al omdat zo langzamerhand het winterseizoen aanbreekt en wegen onveiliger worden.

Uiteraard is het normaliter niet verstandig om zo lang met een voorwerp in je band door te rijden. Je kunt er mee thuiskomen, dat is het belangrijkst. De GTÜ benadrukt ook dat de test niet bewijst dat de zelf-dichtende banden onkreukbaar zijn. Bandenfabrikanten schrijven zelf al voor dat het in het loopvlak stekende voorwerp geen doorsnede van meer dan 6 tot 8 millimeter mag hebben. En beschadigt de gemene rand van een hoge stoep de wang van een band, dan is te verwachten dat hij dat toch echt niet overleeft. Maar meer dan 80 procent van de lekke banden wordt door voorwerpen in het loopvlak veroorzaakt, weet de GTÜ. In die gevallen is deze technologie een uitkomst en kan hij de automobilist een hoop stress besparen.