Goedkoopste auto ter wereld blijkt een gigantische flop

Gezocht: vijftig rijke Arabieren die een miljoen over hebben voor een Nissan

11 juli Nissan is op zoek naar 50 klanten die bijna een miljoen euro over hebben voor een Nissan. Het speciale zit ‘m in het unieke koetswerk en het aparte interieur. Maar of dat nou de prijs van 900.000 euro exclusief belastingen rechtvaardigt?