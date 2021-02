Goedkope auto? De uiteindelijke kosten kunnen vies tegenvallen

Straten in Rotterdam vol invaliden­par­keer­plaat­sen: ‘Bizar, want die mensen kunnen allemaal lopen’

5 februari Binnen enkele maanden is het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen in de Buitenhofstraat in Rotterdam-West geëxplodeerd. Er vallen harde woorden: ,,Ze kunnen allemaal lopen’’, zeggen buurtbewoners die zelf ‘s avonds rondjes moeten rijden voor een plek. Het is niet de enige straat in de stad met opvallend veel invalidenvergunningen.