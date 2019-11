Google grijpt de macht in jouw auto

Files ontwijken, de nieuwste kaarten: smartphones wijzen tegenwoordig vaak beter de weg dan navigatiesystemen in auto’s. Vandaar dat de eerste fabrikanten zich nu gewonnen geven: Google grijpt de macht in de auto.

Veel automobilisten ergerden zich afgelopen jaren groen en geel aan het navigatiesysteem in hun auto. De kaarten klopten niet of waren al verouderd als zij hun auto afgeleverd kregen. Kaartupdates waren lastig verkrijgbaar en automerken vroegen er veel geld voor. Ook de actuele file-informatie liet te wensen over, terwijl de bediening vaak een ramp was: onlogisch of gewoon heel traag.

Terwijl autofabrikanten overduidelijk struikelen bij de ontwikkeling van dit soort systemen, blijken smartphones wel gebruiksvriendelijk, in staat om accurate kaarten te presenteren en je met succes om de files heen te leiden. Enkele autofabrikanten geven nu de strijd op. Zij hebben Google gevraagd om voortaan alles in en om het infotainment van hun auto’s te regelen.

Volvo als eerste

Volvo stapt volgend jaar als eerste over, met de nieuwe elektrische Volvo XC40 Recharge. Rond die tijd gaat ook Volvo-dochter Polestar met Google in zee. Verder hebben General Motors én de samenwerkende autofabrikanten Renault, Nissan en Mitsubishi al aangekondigd dat zij vanaf 2021 Google’s Android als besturingssysteem voor het infotainment in hun auto's gebruiken.

Volgens Lex Kerssemakers, de Nederlandse topman van Volvo Cars, verantwoordelijk voor direct consumer business, is dat onvermijdelijk. ,,Op een gegeven moment hebben wij als Volvo-directie gezegd: ‘Jongens, dit doen we niet meer. Je kunt als autofabrikant wel je eigen infotainmentsystemen willen ontwikkelen, maar je loopt continu achter de feiten aan.’ Google Android is verreweg het beste wat je kunt krijgen. De kaarten worden vaak geüpdatet, files worden feilloos gesignaleerd. Het werkt allemaal heel gebruiksvriendelijk. En met grote regelmaat voegt Google nieuwe features toe, zoals dat ook op de smartphones gebeurt. Overigens hebben we ook even met Apple gesproken, maar dat bedrijf is er niet in geïnteresseerd om zijn besturingssysteem in auto’s te introduceren.’’

Volledig scherm In de elektrische Volvo XC40 Recharge - volgend jaar te koop - regelt Google al het infotainment. Ook de spraakbediening neemt Google over én er is een koppeling met sommige rijhulpsystemen © RV

In veel nieuwe auto’s kun je al enkele diensten van Apple iOS en Google Android gebruiken. Dat gebeurt dan door je smartphone aan de auto te koppelen: in feite geeft het scherm in de auto alleen het scherm van je smartphone weer. Wat Google nu gaat doen, is het complete besturingssysteem van het infotainment in de auto overnemen. Daardoor kan het ook bepaalde functies van de auto zelf regelen, zoals het klimaat. Bekende diensten als Google Assistant, Google Maps en de Google Play Store maken straks deel uit van de auto. En doordat het systeem continu met internet verbonden is, blijft het altijd up-to-date.

,,We geven je in de auto dezelfde ervaring die je gewend bent van je smartphone, maar dan aangepast voor veilig gebruik tijdens het rijden’’, zegt Henrik Green, chief technology officer bij Volvo Cars. De kaarten en de weginformatie (snelheidslimieten, bochten, stijgingspercentage) van Google Maps worden ook benut voor de rij-assistentiesystemen van de auto.

Spraakbediening

Quote De Google Assistant werkt beter dan de spraakas­sis­tent in auto’s Lex Kerssemakers, Volvo Een interessante bijkomstigheid is dat Google ook de spraakbediening in de auto overneemt. Denk aan gesproken commando’s voor de temperatuur in de auto, een navigatiebestemming, je favoriete playlist van Spotify of het versturen van berichten via WhatsApp.

De Google Assistant werkt beter dan de spraakassistent in auto’s, meent Volvo. Die maakt het zelfs mogelijk om vanuit de auto te communiceren met de smarthome-apparaten bij je thuis. Je kunt bijvoorbeeld vragen om alvast de kamerthermostaat hoger te zetten en het licht in de woonkamer aan te doen.

Volgens Haris Ramic, productmanager Android Automotive van Google, is de auto-industrie geen onbekend terrein voor zijn bedrijf. BMW introduceerde de webbrowser begin deze eeuw al in zijn auto’s en ook Google Earth en de Points Of Interest van Google zijn al enkele jaren in de systemen van BMW en Audi te vinden. Maar het complete besturingssysteem voor het infotainment in een auto overnemen, dat is de volgende, grote stap voor Google.

Ingewikkelder

Ramic, eerder productmanager van Google Maps en Google Earth, heeft het project in het begin onderschat. ,,Ik dacht: we hebben ons besturingssysteem Android al en nu stoppen we dat gewoon in een auto. Als Android in een tablet werkt, zal het ook wel in een auto werken. Maar al gauw ontdekten we dat een auto veel ingewikkelder is dan een smartphone of tablet. De stroomvoorziening, het bluetoothsysteem, het audiosysteem: het is allemaal anders.’’

Volledig scherm Haris Ramic, bij Google verantwoordelijk voor Android Automotive © RV ,,In een telefoon moeten we de stroomvoorziening veel strenger regelen, want daar zit een extreem kleine batterij in. In een auto heb je weer heel andere dingen waarmee je rekening moet houden. Zo bestaat het audiosysteem al gauw uit zeven luidsprekers met surroundtechnologie. Dat is wel even wat anders dan een telefoon. We hebben allerlei nieuwe, ondersteunende systemen moeten ontwikkelen.’’

Denken vanuit de gebruiker was zoals altijd het uitgangspunt. Ramic: ,,Die moet onze diensten overal kunnen gebruiken, waar hij ook is. Nu al gebruiken mensen Google Maps of andere apps in de auto op hun smartphone. Dat doen ze soms gewoon met de telefoon in de hand en dat is natuurlijk niet veilig. Daarom is het zo belangrijk dat we die diensten nu op een veilige manier in de auto integreren.’’

,,Het gebruik van onze diensten moet straks vloeiend werken. Je zoekt thuis via de Google-zoekmachine een restaurant en reserveert. Je stapt in de auto en rijdt ernaartoe. Intussen heeft de auto de gegevens automatisch overgenomen in het navigatiesysteem. Het systeem helpt je ook om een parkeerplek te vinden. En nadat je bent uitgestapt, word je bij de laatste meters, lopend naar het restaurant, verder genavigeerd. Auto en smartphone sluiten dus echt naadloos op elkaar aan.’’

Privacy

Automobilisten hoeven niet voor hun privacy te vrezen, beloven Volvo en Google. De gebruiker moet altijd eerst kiezen welke data hij wil delen. Hij kan blokkeren dat bepaalde persoonlijke voorkeuren of locaties waar hij komt, worden vastgelegd.

Enig risico blijft nog wel de kwetsbaarheid van een onlinesysteem. Als de auto een slechte of geen internetverbinding heeft, zouden sommige functies niet (goed) kunnen werken. Autofabrikanten hebben tot nu toe altijd hun navigatiekaarten in de auto opgeslagen, waardoor ze offline beschikbaar zijn.