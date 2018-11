‘Google introduceert volgend maand commerciële taxidienst zonder chauffeurs'

Voor de taxidienst heeft Alphabet, het moederbedrijf van Google, de dochter Waymo in het leven geroepen. En het zou vanaf volgende maand niet langer om een schimmig proefproject gaan, maar om een serieus commercieel bedrijf dat taxi's zonder menselijke bestuurder inzet en direct de concurrentie aangaat met onder meer Uber.

De taxidienst krijgt volgens de betrokkene een eigen naam, maar ook die wordt volgende maand pas bekend gemaakt. Al bijna tien jaar is Google bezig met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's, maar tot nu toe bleef het bij proefprojecten waar weinig tot niets over bekend werd gemaakt. In officiële mededelingen wilde het bedrijf alleen kwijt dat ‘veiligheid boven alles gaat’.

Verwacht wordt dat de taxidienst allereerst wordt aangeboden aan een beperkte groep gebruikers in een beperkt gebied, waar al enige ervaring is met zelfrijdende auto’s. Bijvoorbeeld in en om de stad Phoenix, in de Amerikaanse staat Arizona. Daar waren eerder al 400 gezinnen betrokken bij proefprojecten van Waymo.

De klanten die volgende maand in de zelfrijdende taxi stappen, hoeven daar niet langer geheimzinnig over te doen. Ze hoeven geen geheimhoudingscontract meer te tekenen en mogen openlijk praten over hun ervaringen en met de media en bijvoorbeeld ook selfies maken of video's op YouTube zetten.

,,Hiermee maakt Waymo duidelijk een stuk verder te zijn dan de concurrentie‘’, zegt Nick Albanese, analist bij Bloomberg. ,,GM is óók toonaangevend in deze ontwikkelingen, maar daar gaat het waarschijnlijk nog een ruim een jaar duren voordat de dienst daadwerkelijk actief wordt. Het is erg indrukwekkend dat Waymo al zover is.‘’

Een aantal analisten van Morgan Stanley schatten in dat Waymo’s ‘ride-hailing’ service - juist omdat het de eerste is - al meteen zo'n 80 miljard dollar waard zal zijn. En de bijbehorende technologie die ervoor ontwikkeld wordt zou nog eens 96 miljard dollar waard zijn, omdat die ook te gebruiken is voor bijvoorbeeld zelfrijdende logistieke diensten en de transportbranche.

Aanvankelijk zal Waymo nog wel een medewerker in de zelfrijdende taxi laten plaatsnemen. Die moet klanten op weg helpen met de nieuwe technologie en in noodgevallen kunnen ingrijpen.

In proefprojecten gaat Waymo na volgende maand ook door met taxi's waarin helemaal geen medewerker meer meerijdt. Waymo wil de dienst uiteindelijk in een groot aantal stedelijke gebieden in de VS introduceren en daarna de oversteek maken naar andere continenten, waaronder Europa.