Google Maps laat mensen op deze plek onnodig kilometers omrijden en dit is waarom

Enorme ‘barnfind’ in Londen verbaast autolief­heb­bers

5:00 In een grote opslagplaats in Noord-Londen stonden jarenlang 174 klassieke auto's. Ze zijn bedekt met een laag stof en verkeren in verschillende staten van verval. De auto's maken deel uit van een privécollectie en worden nu te koop aangeboden.