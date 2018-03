Google-oprichter test vliegende taxi's in Nieuw-Zeeland

The New York Times meldt dat er sprake is van een officieel certificeringsproces, dat binnen een periode van drie jaar moet leiden tot een commercieel netwerk aan vliegende taxi's in Nieuw-Zeeland. Jacinda Ardern, de Nieuw-Zeelandse premier, liet in een e-mail aan de krant weten dat de volledig elektrische vliegtuigen in de doelstelling passen dat het land zijn emissie van broeikasgassen wil terugdringen. Volgens de krant was Kitty Hawk al sinds 2016 aanwezig in Nieuw-Zeeland onder de naam Zephyr Airworks en voerde het gesprekken met toezichthouders. Het bedrijf laat in een eigen mededeling weten dat het Cora-vliegtuig het resultaat is van acht jaar werk.

In een overzicht van de specificaties van het Cora-prototype is vermeld dat het geschikt is voor twee personen en dat het in staat is om verticaal te landen en op te stijgen. De maximumsnelheid bedraagt 180km/u en er zou een bereik mogelijk zijn van ongeveer 100 kilometer. Het is de bedoeling dat het vliegtuig op een hoogte tussen de 150 en 900 meter opereert. Kitty Hawk heeft een video gepubliceerd waarin Cora in actie is te zien.