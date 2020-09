Gratis autorijden, belooft nieuw automerk dat volgende maand naar Nederland komt

Het Chinese automerk Lynk & Co komt volgende maand naar Nederland en wil vooral ‘alles anders doen’. Klanten zouden zelfs gratis kunnen autorijden. Het merk is net als Volvo onderdeel van het Chinese Geely. Het eerste model, de 01, zal allereerst via een abonnement worden aangeboden.

CEO Alain Visser van Lynk & Co onderstreept dat zijn merk vooral alles anders wil doen: ,,Ik weet dat het ambitieus klinkt, maar wij kunnen de auto-industrie veranderen.‘’ Toch zit het nog niet helemaal mee. De auto die vandaag gepresenteerd is, werd vier jaar geleden al onthuld en is dus inmiddels enigszins verouderd. Aanvankelijk kondigde Geely ook aan dat de auto's van Lynk & Co in België geproduceerd zouden worden, maar dat plan is inmiddels teruggedraaid. De auto's komen nu toch uit China.

In Nederland wordt eind volgende maand het eerste verkooppunt gevestigd. Die vestiging, door het merk - lekker hip - ‘club’ genoemd, komt in Amsterdam. Het abonnement dat Lynk & Co aanbiedt, is in feite een soort van private lease en kost maximaal 500 euro per maand. Je kan het maandbedrag verlagen door mee te doen aan autodelen, dat ook via Lynk & Co geregeld wordt. Als je jouw auto aan een ander uitleent, kan diegene hem via een app ontgrendelen en starten.

Lynk & Co beweert dat het in principe zelfs mogelijk is dat je de auto gratis rijdt. Simpelweg door hem heel vaak voor autodelen in te zetten. Maar hoe vaak je je auto dan wel niet kwijt bent, is nog onduidelijk.

Wie helemaal geen auto wil bezitten, maar er hooguit af en toe gebruik van wil maken, kan overigens ook bij Lynk & Co terecht. Door uitsluitend een deelauto te bestellen en daar per keer voor te betalen. En verder is het straks ook nog gewoon mogelijk om een auto traditioneel te kopen, al is de aanschafprijs nog niet bekend.

De SUV waarmee het merk eind oktober in Nederland debuteert is in China al enige tijd op de markt. Sterker nog, hij werd in 2016 al gepresenteerd. De SUV vertoont overeenkomsten met de Volvo XC40 en dat is geen toeval, gezien de familiebanden. Toch is de Lynk & Co 01 welgeteld 11,6 cm langer dan de XC40. De bagageruimte heeft 6 liter meer inhoud en biedt 466 liter.

De Lynk & Co 01 komt allereerst als plug-in hybride met een 1,5 liter driecilinder turbo-benzinemotor (180 pk) en 75 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 261 pk en de auto heeft een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Met de 16,7 kWh batterij wordt een volledig elektrische reikwijdte van 70 kilometer beloofd. Dat is veel, want de meeste concurrenten komen momenteel niet verder dan 50 km.

Snel is de plug-in hybride ook: hij trekt in 7,9 seconden op vanuit stilstand naar 100 km/u. Zijn topsnelheid is 220 km/u en daarmee druist dit Chinese familielid in tegen de moraal van alle Volvo's, die tegenwoordig worden beperkt tot180 km/u.

Keuze in uitrustingsniveaus is er niet. En er kan slechts uit twee carrosseriekleuren gekozen worden: zwart of blauw. Met deze strategie doet het merk denken aan autopionier Henry Ford. Die verkocht op een gegeven moment alleen nog maar zwarte auto's, om via efficiënt produceren de kostprijs te verlagen. Onderhoud en reparatie van de auto's van Lynk & Co gebeurt bij Volvo-dealers.

