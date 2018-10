‘Grieperige automobilist rijdt net zo slecht als dronkaard’

Mensen met griep horen in bed te liggen, vindt de TÜV. Maar velen voelen zich onmisbaar en gaan toch aan het werk. Omdat een griep volgens de Duitse Longstichting altijd vergezeld gaat van verzwakking, levert dit risico's op in het verkeer. Tijdens het niezen of hoesten zijn de ogen in een reflex korte tijd gesloten. Op de snelweg ben je dan al snel enkele tientallen meters verder, aldus de TÜV. Met als gevaar dat je bij een kop-staartbotsing betrokken raakt. De Duitse instanties wijzen erop dat degenen die hun verplichtingen na moeten komen, zich beter kunnen afvragen of er geen alternatief is voor het besturen van een auto.