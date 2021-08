Groeiende druk op laadpalen: gemiddeld bijna vijf auto's voor één openbare laadpaal

Verviervoudigd

Tussen begin 2019 en begin 2021 is het aantal elektrische auto’s toegenomen van 44.984 tot zeker 182.481. De groei van het aantal publieke laadpunten lijkt deze toename niet bij te kunnen houden. In 2017 was er gemiddeld 1,1 elektrische auto per openbaar laadpunt, maar in 2021 is dit aantal al ruim verviervoudigd tot 4,6 auto’s per laadpunt.