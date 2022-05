Groot onderhoud aan brug in A12 bij Utrecht gaat wéér tot files leiden: ‘Dit is een grote ingreep’

Dit bizarre voertuig (geen auto én geen motor) is nu in Nederland te koop

Het Britse automerk Morgan heeft een wel heel opvallend model geïntroduceerd. De nieuwe Super 3 heeft - inderdaad - drie wielen en is nóg aparter dan de ‘normale’ modellen van de bijzondere fabrikant. De open driewieler is vanaf nu in Nederland te koop, kost minimaal 68.499 euro en mag ook worden gereden met een motorrijbewijs.

4 mei