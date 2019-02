Grootste sportwagenfabriek van Nederland staat te koop

Burton Car Company is te groot geworden voor de broers Iwan en Dimitri Göbel. De broers hebben daarom besloten de sportautofabriek in de verkoop te doen. Een unieke kans om eigenaar te worden van één van de drie sportautofabrieken uit Nederland.

,,Wij kennen onze kracht. We zijn creatievelingen, geen managers van een groot bedrijf’’, verklaart Iwan Göbel de opvallende stap om Burton Car Company te koop te zetten. ,,We willen wel betrokken blijven bij het bedrijf als aandeelhouder bijvoorbeeld. Maar daar blijft het bij. Het bedrijf is te groot geworden. Eigenlijk best een groot compliment.’’

Een compliment waarvan de broers 26 jaar geleden niet hadden durven dromen. De broers Göbel bouwden vanaf 1993 via hun bedrijf Duck Hunt de ene naar de andere Eend om tot een Pick-up of een Lomax. In 2000 leidde dit tot de lancering van de Burton. Inmiddels verkopen de broers zo’n honderd Burtons per jaar. De Burton wordt verkocht als bouwpakket vanaf zo’n 4000 euro of als complete auto, waarvoor je tot 25.000 euro betaalt.

Goedkoop is het dan ook niet om Burton Car Company over te nemen. Via de bedrijfsmakelaar wordt een bedrag van minimaal 5 miljoen euro genoemd. Daarvoor heb je wel een met een kleine vijftig medewerkers en een brutowinst per jaar tussen de 1 en 2,5 miljoen euro. De verkoop van de fabriek wilden Iwan en Dimitri Göbel in eerste instantie geheim houden. ,,Dat gebeurt bij heel veel bedrijfsverkopen. Maar als we het bedrijf wilden verkopen en zouden noemen dat het om een sportautofabriek gaat, weten mensen zo waar het omgaat. Er zijn er maar drie in Nederland en dan zijn we ook nog eens de grootste. Dat vuurtje gaat snel.’’

Volgens Göbel hebben zich al meerdere investeerders gemeld bij de broers. ,,We hopen op een investeerder met ballen. Iemand die een sportautofabriek wil kopen in plaats van een voetbalclub. Iemand die een eigen automerk wil hebben. We mikken wel op een Nederlander.’’