Handig voor studenten: deel een auto

Nog even en dan breekt een nieuw schooljaar aan. Start jij dit jaar met een studie? Dan stuit je ongetwijfeld op veel nieuwigheden. In de serie ‘Studenten Startpakket’ helpt deze site je op weg met tips over werk, wonen, vervoer, tech, koken & eten. In deze aflevering: hoe slim is carsharing , ofwel autorijden voor studenten die wel een rijbewijs hebben, maar geen eigen auto kunnen (of willen) betalen?

Wat als je als student wel een rijbewijs hebt, maar geen eigen auto? Dan kan het delen van zo’n vervoermiddel een uitkomst zijn. Het fenomeen, ook wel carsharing genoemd, wint de laatste jaren sterk aan populariteit en er verschijnen dan ook steeds meer aanbieders en mogelijkheden. Waar kun je terecht en waar moet je op letten als je aan zo’n autodeelprogramma begint? We zetten het voor je op een rij.

Er bestaan in Nederland verschillende vormen van autodelen. Dit zijn de meest voorkomende:

Volledig scherm Greenwheels bestaat sinds 1995 en is één van de grootste autodeelprogramma’s van Nederland. © Bert Beelen

Via een autodeelbedrijf

Hierbij ‘huur’ je de deelauto van een bedrijf zoals Greenwheels, ConnectCar, MyWheels of Studentcar. Je moet je in de regel eerst aanmelden als gebruiker, waarna je een auto kunt reserveren via een app en hem kunt openen met je smartphone of je OV-chipkaart. De contactsleutel ligt dan in het dashboardkastje. Wat de tarieven betreft is het zaak om goed op te letten: bij de ene aanbieder betaal je een starttarief, terwijl je bij de ander een abonnement moet afsluiten. In de meeste gevallen zijn de prijzen inclusief verzekering en brandstof, hoewel je voor extra kilometers moet bijbetalen.

,,In grote steden staan dit soort auto’s vaak vlakbij de huurders in de buurt dus dat maakt het heel simpel om even snel een auto te pakken’’, legt Geert-Jan Persoon van autodeel-vergelijkingssite Ritjeweg.nl uit. ,,Je weet bovendien altijd welke modellen er beschikbaar zijn. Nadeel is dat de auto’s nog lang niet overal staan, in veel dorpen zie je ze bijvoorbeeld niet. Bovendien zijn langere ritten met veel kilometers vaak wat duurder dan bij auto’s die je van andere particulieren huurt.’’

Volledig scherm Via bedrijven zoals Snappcar huur je een auto, zoals deze Ford Ka, van andere particulieren. © Lars Smook

Peer-to-peer sharing

Hierbij huur je een (deel-)auto van een andere particulier. Dat doe je dan via bedrijven zoals SnappCar, MyWheels en WeGo, die vaak een breed aanbod aan verschillende modellen aanbieden. Voor motorrijders is Motoshare een vergelijkbare optie. Die bedrijven regelen ook de verzekering en de betaling; van het bedrag dat jij betaalt gaat een service-fee naar de bedrijven, terwijl de eigenaar van de auto ook een bedrag ontvangt.

,,Deze vorm van autodelen is erg sociaal omdat je zelf contact hebt met de eigenaar van de auto’’, vult Persoon aan. ,,Die moet immers de sleutels en de papieren aan jou overhandigen. Dat maakt peer-to-peer sharing ook wat minder snel en gemakkelijk dan bijvoorbeeld Greenwheels, omdat je echt een afspraak moet maken voor de overhandiging. Wel is deze vorm vaak wat voordeliger, al staan de prijzen niet vast – de eigenaar van de auto mag die namelijk zelf bepalen.’’

Volledig scherm Car2Go (onderdeel van autogigant Daimler) verhuurt elektrische Smarts in Amsterdam. © REUTERS

One way carsharing

Stel: je pikt in Amsterdam een auto op bij de Prinsengracht, rijdt ermee naar je bestemming ergens anders in de stad en laat hem daar achter. Dat is het grote voordeel aan deze vorm van autodelen, die vooral in grote steden erg populair is. In en rond Amsterdam (inclusief Schiphol) kun je bijvoorbeeld in de elektrische Smarts van Car2Go stappen, terwijl Witkar in onder meer Rotterdam, Groningen, Zwolle, Den Haag en Utrecht auto’s aanbiedt. In dit geval mag je de auto overal neerzetten waar je wilt zonder parkeerkosten te betalen, mits je locatie binnen zogenoemde ‘werkgebieden’ (bijvoorbeeld een vergunningsgebied) valt.

,,Het prettige aan one way carsharing is het feit dat je letterlijk per seconde betaalt’’, aldus Persoon. ,,Zodra je de auto parkeert en weer uitcheckt, stopt de meter met lopen terwijl je bij andere deelautoprogramma’s vaak per vol uur betaalt.’’

Dat levert overzichtelijke tarieven op. Car2Go rekent een tarief van minimaal 26 cent per minuut, afhankelijk van de beschikbaarheid en het moment van reserveren. Bij Witkar betaal je voor een ritje in een Smart Forfour een halve eurocent per seconde, inclusief brandstof, btw en een aantal vrije kilometers. Rij je meer, dan komt daar een extra kilometerprijs nog bij. Leg je bijvoorbeeld in tien minuten (ofwel 600 seconden) een afstand van 20 kilometer af, dan loopt de rekening bijvoorbeeld op naar 4,96 euro.

Volledig scherm Een Autodate parkeerplaats, gereserveerd door een verkeersbord. © ANP

Delen met particulieren