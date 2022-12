Handrem vastgevroren? Dit kun je eraan doen

Nu de winter echt zijn intrede lijkt te doen, moet je als automobilist eigenlijk maatregelen treffen. De accu, deuren, sloten en handrem kunnen door de kou kapot gaan of vastvriezen. Vooral degenen die hun auto niet in een garage kunnen parkeren of die hun voertuig een paar dagen niet kunnen verplaatsen, worden getroffen.

Met name de handrem is dan moeilijk weer los te krijgen. Of de handrem is vastgevroren, kun je bijvoorbeeld zien aan het feit dat deze zonder enige veerweerstand naar beneden kan worden bewogen. Vaak zijn het eigenlijk de kabels of onderdelen van de rem die bevroren zijn. Hierdoor beweegt de auto nauwelijks of beginnen de banden te blokkeren bij het wegrijden.

Rij voorzichtig voor- en achteruit

De beste manier om een ​​bevroren handrem te ‘ontdooien’ is door de auto voorzichtig te verplaatsen. Trek de handrem allereerst extra aan zodat het mogelijke ijs in de kabel breekt. Werkt dit niet, doe dan de handrem naar beneden en rij voorzichtig voor- of achteruit. Een paar centimeter is genoeg, daarna kun je weer stoppen. Herhaal dit proces een paar keer totdat de rem weer losschiet.

Lukt dit niet, laat de motor dan 15 minuten draaien. Zo ontdooit de handremkabel vaak alsnog. Als dit ook niet lukt, kun je het met extra warmte proberen. Het beste is om een föhn te gebruiken, die je zo dicht mogelijk bij de wielen houdt waarop de handrem werkt. In de meeste gevallen zijn dit de achterwielen. Gebruik geen gasbranders of andere apparaten, aangezien dit gevaarlijk is en de warmte van de föhn ruimschoots voldoende is.

De allerbeste remedie is echter om je auto in de winter niet op de handrem te zetten, maar in de versnelling of stand P bij een automaat. Zo krijgt de handrem logischerwijs geen kans om vast te vriezen.

