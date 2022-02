‘Help, hoe kom ik achter de code van mijn autoradio?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Het gaat hier om een code die moet voorkomen dat de radio door dieven wordt gebruikt. Zonder code werkt de radio niet meer. De code komt meestal tevoorschijn als het apparaat even zonder stroom is geweest, bijvoorbeeld door diefstal, een (tijdelijke) stroomstoring of het loskoppelen van de accu. De code wordt bij aanschaf van de auto verstrekt, vaak op een apart kaartje of sticker, maar ik kan mij goed voorstellen dat u die na al die jaren niet (meer) kunt vinden. Met het typenummer en serienummer van de radio kan een Ford-dealer de code waarschijnlijk nog wel achterhalen. Er zijn op internet ook bedrijven die zeggen dit te kunnen doen, na betaling van een klein bedrag. Ik zag bijvoorbeeld een bedrijf dat er 6,95 euro voor vraagt en belooft de code binnen 24 uur te leveren.’