'Het delen van je auto is de toekomst'

De Europese markt voor deelauto's kan sterk groeien. Volgens ING zou het aantal gedeelde wagens zomaar kunnen oplopen tot 7,5 miljoen in 2035, van een kleine 400.000 nu. De Telegraaf meldt dat het huidige kabinet de strijd aangaat tegen autobezit, door mensen te stimuleren een auto te delen.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) wil dat er honderdduizend deelauto's zijn in 2021 met 700.000 gebruikers. Achter de schermen klinkt door dat er geen knoop is doorgehakt over de vraag wie moet gaan opdraaien voor het stimuleren van elektrische auto's. Onderhandelaars van het klimaatakkoord suggereerden parkeertarieven te verdubbelen en accijns aan de pomp te verhogen.

Een internationaal onderzoek van de bank onder 13.000 mensen in dertien Europese landen laat zien dat drie op de tien Europeanen met een rijbewijs wel interesse hebben in deelauto-diensten. Ruim 60 procent zou zelfs bereid zijn om zijn of haar auto te delen voor geld.

Maar er zijn nog wel wat beren op de weg. Ondanks de hoge mate van interesse, wordt nog slechts zo'n 0,1 procent van alle auto's in Europa gedeeld. Er is ook nog geen echte 'Airbnb van het autodelen' opgestaan, aldus de kenners.

Volgens de studie schort er nog een en ander aan het gebruikersgemak. Ook zijn er praktische hordes te overwinnen, zoals het fysiek overhandigen van sleutels. Daarbij is het belangrijk dat er meer vertrouwen wordt gekweekt om auto-eigenaren te bewegen hun auto te delen.

Nederland scoort wat betreft interesse overigens iets lager dan het Europees gemiddelde: 18 procent van de mensen zou hier wel deelauto's willen gebruiken, terwijl 41 procent bereid is de eigen wagen te delen voor geld. Nederlanders willen bovendien meer geld zien als ze hun auto tijdelijk afstaan, namelijk zo'n 45 euro per dag tegen 33 euro gemiddeld in Europa.

ING denkt dat als het autodelen echt groot wordt, het totale aantal auto's op de wegen zal teruglopen. Naar verwachting zit het wagenpark in Europa de komend jaren nog in de lift tot een kleine 300 miljoen in 2025, maar het aantal auto's zal richting 2035 waarschijnlijk gaan afnemen.