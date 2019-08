Het is deze week zo stil op de weg, het lijkt wel 1983

Natuurlijk, er wordt nog wel gewerkt bij de ANWB Verkeerscentrale, maar de filemeldingen in Nederland zijn in een paar minuten gepiept. ,,Eigenlijk geen files. We zijn druk met het buitenland, files van vakantieverkeer’’, zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeerscentrale. In zowel de regio's zuid, midden als in noord is het deze week bouwvak. Die bouwvakantie, die officieel niet meer bestaat maar nog door veel aannemers en toeleverende bedrijven wordt geëerbiedigd, eindigt volgende week in het zuiden van Nederland en daardoor doemen ook de files weer op.