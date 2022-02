Het is het beste leerlingenvervoer van de stad, maar Micky’s dochter is bijna altijd te laat op school

Tesla moet functie uitschake­len die bestuur­ders buiten de auto scheetge­lui­den laat afspelen

Tesla moet in de VS meer dan 500.000 auto’s terugroepen omwille van de bekende ‘boombox’-feature. Deze stelt bestuurders in staat om buiten het voertuig onder meer een scheet, het geluid van een mekkerende geit of het bekende deuntje van ‘La Cucaracha’ af te spelen.

