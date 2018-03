Het wordt druk in de lucht: Tsjechië laat ook twee auto's met vleugels opstijgen

De Nederlandse firma PAL-V heeft de certificering van zijn vliegende auto nog niet eens rond, of de concurrentie dreigt het merk al te overvleugelen. Het gaat om de firma AeroMobil, die over twee jaar met een vliegende auto de lucht in wil.

In 1940 zei Henry Ford 'Mark my word: A combination airplane and motorcar is coming. You may smile, but it will come’. De Tsjechische firma lijkt een van de eerste firma’s die daarvoor gaat zorgen, alhoewel ook daar de ontwikkeling niet geheel vlekkeloos gaat. Drie jaar geleden stortte een van hun prototypes neer en raakte zwaar beschadigd. De piloot kwam dankzij een parachute met de schrik vrij.

Volledig scherm © Aeromobil

Zes meter lang

Het eerste product van Aeromobil wordt de 4.0 STOL. Die vier letters staan voor Short Take-Off and Landing. Het rijdende vliegtuig is voorzien van uitklapbare vleugels en hybride aandrijving. Op de weg rijdt de auto elektrisch, in de lucht neemt de verbrandingsmotor het over. In vliegmodus heeft de 4.0 STOL een spanwijdte van 8,8 meter. Doordat de vleugels tijdens het rijden op het dak komen te liggen, is de tweezitter bijna zes meter lang. Dat wordt lastig keren in een smal straatje.

Volledig scherm © Aeromobil

700 kilometer

Vijf tot zeven jaar later volgt de elektrisch aangedreven 5.0 VTOL (Vertical Take-Off and Landing) die verticaal kan opstijgen en landen. AeroMobil richt zich hiermee op de autonome taximarkt. Passagiers worden vanaf de instaplocatie naar de dichtstbijzijnde startbaan gereden, waar de 5.0 VTOL kan opstijgen. Het model heeft twee uitklapbare vleugels met elektrische propellers waarmee de VTOL verticaal kan opstijgen en landen. Een elektrische duwpropeller zorgt voor de voortbeweging in de lucht. De actieradius in de lucht is ongeveer 700 kilometer, genoeg voor een lunch op de Champs Élysées.

Volledig scherm © Aeromobil