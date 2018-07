Hoe de autonoom rijdende auto het huizentekort in steden oplost

Geautomatiseerde auto's kunnen namelijk buiten de stadscentra parkeren nadat ze hun eigenaren hebben afgezet. Dat zou volgens Brits onderzoek ruimte vrijmaken voor honderdduizenden nieuwe woningen, die kunnen worden gebouwd op plekken van bovengrondse parkeergarages. Het idee is geopperd in een Brits rapport over de 'toekomst van mobiliteit'. Transportminister Jesse Norman zei dat het gebruik van zelfrijdende voertuigen en deeltijdauto's het mogelijk maakt om de meeste parkeergarages in de stad te verwijderen.