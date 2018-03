Hoe de natte automatiseringsdroom van Elon Musk een ware nachtmerrie lijkt te worden

De aandelenkoers van Tesla daalde de afgelopen dagen flink. Reden: zorgen over de achterblijvende productie van de Model 3 en een fataal ongeval, mogelijk toen de autopiloot was ingeschakeld. Experts waarschuwen nu; de drang van Elon Musk om te automatiseren is ook de nagel aan zijn doodskist.

‘The machine that builds the machine’, zo bejubelt Tesla-baas Elon Musk het grote idee waarbij hij zijn autofabrieken zoveel mogelijk – zo niet volledig wil automatiseren. ,,Robots zullen op termijn alles beter doen dan wij. Beter dan ons allemaal”, zei hij eerder. Musk gelooft dat op termijn zijn machine-makende machinerie veel sneller en dus veel meer auto’s zal kunnen fabriceren.

Volledig scherm © EPA

Verliefd op verkeerde

Volgens Beurshuis Bernstein is Musk verliefd geworden ‘op het verkeerde ding’. ,,Hij is gevallen voor robots en automatisering”, schetst Bernstein-autoanalist Max Warburton. ,,En daarmee doet hij zijn eigen bedrijf pijn.” Analist Toni Sacconaghi voegt toe: ,,Tesla probeert niet alleen de auto opnieuw uit te vinden, maar ook de productielijn. Met serieuze problemen tot gevolg.” Want laat nu exact die robots die volgens Musk een ware revolutie binnen de auto-industrie ontketenen de problemen bij zijn autobedrijf verklaren. Volgens de kenners bij Bernstein rolt door het grote arsenaal robots in Musks nagenoeg volledig geautomatiseerde fabriek in Fremont, Californië, model 3 niet snel genoeg van de band. Het hele proces is te ambitieus, te risicovol, te gecompliceerd. En vooral niet efficiënt genoeg. Niet eens kostenbesparend. Een zeldzame overwinning voor mens versus robot in de strijd om efficiëntie.

Volledig scherm © BELGAIMAGE

Hyper-automatiseren

,,Tesla heeft geprobeerd de montage van een auto te ’hyper-automatiseren”, klinkt het. ,,Het heeft enorme aantallen Kuka-robots besteld en niet alleen vormpersen, spuiten en lassen geautomatiseerd – maar ook de laatste assemblage. Het spreekt van eindmontagelijnen met twee niveaus, waarbij robots de sequentie van de onderdelen regelen.” Het is vooral hier waar Tesla problemen lijkt te ondervinden, maar ook bij het lasproces en de accu-assemblage.

,,Automatisering van de eindassemblage werkt simpelweg niet”, aldus Warburton. ,,Zelfs de Japanners, de beste automakers ter wereld, proberen automatisering te limiteren – omdat het duur en statistisch omgekeerd evenredig is met kwaliteit. Hun aanpak is om het proces eerst goed te krijgen, dan robots erbij halen. Het omgekeerde van wat Musk doet.” De kenners waarschuwen dat het een probleem is dat Tesla, nu al een bedrijf met een grote schuldenlast, niet zal kunnen blijven betalen.

Robotfestisj

Musk bespaart ook amper geld met zijn robotfetisj. ,,Stel dat er 10 werkuren zijn in de laatste montagefase (het deel van de productielijn waar onderdelen, interieur en de aandrijving worden geïnstalleerd in een gespoten carrosserie). In een gewone fabriek is minder dan 5 procent van deze taken geautomatiseerd. Als Tesla meer dan 50 procent daarvan automatisch maakt, kan het een slordige vijf uur in werkuren besparen en het misschien met vijf arbeiders minder doen.”

Maar dan moet er in de plaats wel weer minstens één dure ingenieur komen die de robots moet managen, programmeren en onderhouden. Bijgevolg is de netto arbeidsbesparing te verwaarlozen. En de automatisering de fabriek binnen brengen, lijkt een bedrag met zich mee te brengen dat 4.000 dollar hoger is per eenheid dan voor een normale fabriek. Als het product zeven jaar wordt gebouwd, is dat meer dan 550 dollar extra waardevermindering per gemaakt exemplaar. ,,Het is moeilijk om hiermee geld te verdienen, zelfs als op de een of andere manier de Model 3-lijn in Fremont toch zal werken.”

Maar waarom heeft Tesla deze route dan genomen? ,,Het is onduidelijk.” Het lijkt erop dat Tesla ervoor gekozen heeft een stevige kluif academisch – en praktijkonderzoek te negeren. “Of misschien is Musk ervan overtuigd dat het ouderwets is, in een tijd van betere sensoren en computers.”

Volledig scherm © REUTERS

Zelfrijdende auto’s

Tja, dromen van een toekomst vol hyper-automatisering zit de immer ambitieuze, dromende en innoverende wonderboy echt in het bloed. Zo is hij er ook van overtuigd dat er vrij snel een intelligente en kolossale omvang van automatisering aankomt op het vlak van transport. Weg met buschauffeurs, treinchauffeurs en u als automobilist, want auto’s zullen zich volledig autonoom verplaatsen. Ook die droom heeft hem ongetwijfeld echter al veel grijze haren bezorgd.