Hoe Hyundai luisterde naar zijn klanten: de verbeterde Ioniq Electric

In bijgaande video gaat Werner Budding van onze autoredactie uitgebreid in op de rijeigenschappen en de aandrijflijn van de vernieuwde Ioniq Electric. Maar ook de levertijd komt aan de orde.

De grotere accu laadt bij een snellader iets minder snel dan voorheen, zo blijkt. Maar daar staat tegenover dat de Ioniq nu wel verder komt met zijn opgeladen batterijen: 313 kilometer welgeteld, volgens de WLTP-norm. Daarmee schaart de Ioniq zich in de middenmoot, want met een Kona of een Kia e-Niro kom je met zo’n 450 kilometer een stuk verder. Wie de Ioniq Electric via een standaard laadpunt volledig wil opladen, moet daar al gauw zes uur en vijf minuten voor uittrekken.