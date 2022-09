Hoe je in dichte mist met één beweging levens kan redden

Deze burgemees­ter laat al 22 jaar de auto staan: ‘Als we meer fietsen, is er minder chagrijn in de wereld’

Gilbert Isabella, burgemeester van Houten, is de nieuwe voorzitter van de Fietsersbond Nederland. Een expert, want zijn dorp is al twee keer uitgeroepen tot fietsstad van het jaar. En hij zit vol ideeën hoe we het gezellig houden op de steeds drukkere fietspaden. ,,Als we meer fietsen, is er minder chagrijn in de wereld.’’

28 augustus