Hoe Kia cooler wordt: op pad met de spraakmakende en ambitieuze EV6

Wie op zoek is naar een grote, elektrische gezinsauto heeft er binnenkort nóg een keuze bij. Het Koreaanse merk Kia parkeert over enkele maanden de nieuwe EV6 naast bestaande concurrenten zoals de Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 en Volvo XC40 Recharge. Al die modellen zijn stuk voor stuk in trek, vooral omdat ze veel ruimte en praktische eigenschappen koppelen aan de lage fiscale bijtelling die nog steeds geldt op volledig elektrische auto’s. Maar grote familie-SUV’s op batterijen delen hun mindere kanten ook: ze zijn veelal zwaarlijvig, rijden daardoor bovengemiddeld log en hebben vaak een wat ingetogen uiterlijk.

In dit druk bevochten speelveld staan twee andere modellen te trappelen die hun zaken duidelijk anders aanpakken. De Hyundai Ioniq 5 is inmiddels leverbaar en hoewel die elektrische gezinsauto ook ruim (en zwaar) is, kan je zijn scherpe uiterlijk alles behalve ingetogen of doorsnee noemen. Nu volgt Kia met de EV6 en hoewel die onderhuids veel onderdelen deelt met de Ioniq 5, slaat Kia ook ten opzichte van z’n zustermerk een heel andere weg in.

Met name de uitstraling en de proporties van de EV6 wijken af. Met een hoogte van 1.55 meter is de Kia maar liefst negen centimeter lager dan de Ioniq 5 en de Volkswagen ID.4 en wanneer je de auto voor het eerst in de buitenlucht ziet, oogt hij duidelijk gestroomlijnder en sportiever dan de meeste concurrenten. Dat is een doordachte en heel bewuste keuze van Kia: zijn gelikte voorkomen maakt de EV6 misschien niet de handigste gezinsauto op de markt, waarover verderop meer, maar wél onderscheidend en karaktervol. En laat dat nu net de bedoeling zijn.

Van kopie naar koploper

De afgelopen decennia heeft Kia al laten zien dat het merk over enorme ambitie beschikt én de juiste middelen weet aan te wenden om die plannen te verzilveren. Zo’n twintig jaar geleden boden de Zuid-Koreanen nog auto’s aan die uitblonken in middelmatigheid: kent iemand de Sephia, Joice en Mentor nog? Dat was niet best. Een jaar of tien terug schakelden de Koreanen al eens flink op met auto’s zoals de Cee’d, Sportage en Picanto: die modellen kopieerden hoofdzakelijk wat andere merken deden, maar dan wel érg goed en vaak stukken goedkoper. Het bezorgde Kia in ons land veel trouwe klanten en een solide plaats in de top van de verkoopstatistieken.

Het volgende hoofdstuk is aan de EV6: met deze auto wil Kia bewijzen dat het vanaf nu echt bij de grote jongens hoort. Of zelfs nog beter is dan de grote jongens. Dat doet het merk – naast het creëren van herkenbaarheid en onderscheidend vermogen – voor een belangrijk deel met technologie: de EV6 en Hyundai Ioniq 5 delen zoals gezegd veel techniek en kunnen met 800 volt laden, waar de meeste elektrische auto’s op 400 volt blijven steken. Dat levert razendsnelle laadtijden op: mits je de juiste laadpaal vindt kun je bij een maximum snelheid van 240 kilowatt tachtig procent acculading in zo’n twintig minuten ‘bijtanken’. Een Volkswagen ID.4 redt maximaal 125 kilowatt en doet daar zomaar twee keer zo lang over.

Dankzij een speciale lader beschikt de EV6 eveneens over ‘Vehicle-to-Load’ waarbij je andere elektrische apparaten (zelfs andere e-auto’s) kunt opladen, terwijl hij ook is voorbereid op ‘Vehicle-to-Grid’. In dat laatste geval dient je auto bijvoorbeeld als extra stroomvoorziening voor je huis: dat kan een belangrijke schakel worden in de ondersteuning van het energienet in de toekomst. Zo zijn Kia en Hyundai opgeklommen van Koreaanse kopieermachines naar koplopers op technologisch vlak. Bij veel concurrenten worden dit soort functies immers hooguit nog aangekondigd in dromerige wolkjes in de folder.

Scherper

Prettig aan de EV6 is dat hij, ondanks alle foefjes aan boord, niet vergeet om een handige gezinsauto te zijn. Zo is het ruimteaanbod riant, zij het niet zo enorm als in de Hyundai Ioniq 5 die met minimaal 527 liter precies 37 liter meer bagage mee kan nemen dan de Kia. Ook kan je, in het geval van de geteste AWD-versie met twee elektromotoren en het grote accupakket van 77 kilowattuur, een flinke geremde aanhanger van 1600 kilo trekken. Op de achterbank is de hoofdruimte iets minder dan in de Ioniq 5, Skoda, VW of bijvoorbeeld een Aiways U5.

Ze delen hun bodemplaat, maar ten opzichte van de Hyundai Ioniq 5 is de afstand tussen de voor- en achteras (de wielbasis) bij de Kia exact tien centimeter minder indrukwekkend. Er blijft nog steeds heel veel plek over dus daar merk je vrijwel niets van, tenzij je vaak héle lange passagiers mee neemt. Voorin zijn de verschillen des te duidelijker: waar je in de Hyundai een zo ruim mogelijke werkplek voor je ziet, wekt de Kia juist meer een cockpitgevoel op. De twee 12,3 inch schermen staan niet afstandelijk recht op het dashboard, maar krommen gemoedelijk om de bestuurder heen. Er staat geen verschuifbare bak tussen de voorstoelen, maar de Kia heeft een klassieke, hoge tunnelconsole zoals we dat kennen van ‘gewone’ auto’s.

De ergonomie is beter in de Kia, dankzij slimmer geplaatste toetsen voor onder meer de stoelventilatie en stuurverwarming. De Hyundai heeft die functies desgewenst ook, maar in de Ioniq 5 zit je vaker in het menu te speuren om ze te bedienen. De EV6 schiet minder ver door in z’n versimpeldrift – of opruimwoede, zo je wilt – en dat is prettig voor de gebruiksvriendelijkheid. Al heeft de extreem ruimtelijke werkplek van de Hyundai ook wel zijn charmes. De twee zustermodellen verschillen dus meer van elkaar dan je wellicht denkt en dat is een goede keuze: ze bieden voor elk wat wils maar zodra je in de Kia stapt, weet je: dit is het sportievere broertje van de familie.

Die insteek voel je verrassend goed bij het rijden. Waar de Ioniq 5 vooral érg comfortabel is, heeft de EV6 een sneller reagerende besturing en steviger afgestelde wielophanging. Opnieuw een bewuste keuze van Kia, beaamt onderstelontwikkelaar Daniel Junker: ,,We gebruiken inderdaad andere schokdempers, die reageren op de frequentie van de trillingen die het wegdek doorgeeft. Dat geeft de auto een rustig karakter bij soepele bewegingen (bijvoorbeeld bij lage snelheden of op de snelweg, red.) maar ook een betere wendbaarheid en meer controle bij meer uitdagende omstandigheden. Ik denk echt dat onze klanten het verschil nog voelen met een blinddoek om, ook als leek pik je het Kia-karakter er zó uit.”

Op slechter wegdek is hij wat stug, maar dankzij deze onderstelaanpassingen voelt de EV6 inderdaad níet aan als de zoveelste afstandelijke lounge annex huiskamer op wielen. Hij weegt nog altijd meer dan twee ton maar stuurt alert, evenwichtig en zelfs een tikkeltje speels. Ook op dit vlak vaart deze Kia dus zijn eigen koers en dat is welkom in deze klasse. De kennismaking met dit nagenoeg afgeronde prototype was erg kort, maar de eerste indruk belooft dus veel voor de echte introductie later dit jaar.

