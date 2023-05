Hoe stom is het om putdeksels te ontwijken?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Het is vanachter het stuur niet altijd te zien in hoeverre zo’n putdeksel een gevaar vormt. Een putdeksel dat netjes en vlak op zijn plek ligt, zal niet gauw de banden of wielophanging kunnen beschadigen. Maar het komt voor dat zo’n deksel los ligt, beschadigd is geraakt of zelfs helemaal niet meer op de put ligt. Dan kan het gebeuren dat een wiel van je auto in het gat of op een scherp, ijzeren deel belandt. Hierdoor kan de band lek raken en mogelijk ook de velg schade oplopen.