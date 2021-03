Hoera! De Merwedebrug is 60 jaar en haar pensioen gaat ze zeker halen

De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem met haar dubbele boog is iconisch. Ze brengt gevoelens bij mensen boven. Voor sommigen betekent het passeren van de brug dat ze bijna thuis zijn, voor anderen is de brug synoniem voor lange file. Dagelijks rijden er gemiddeld zo’n 95.000 voertuigen overheen. Dat aantal is door de coronapandemie gedaald, maar de A27 tussen knooppunten Hooipolder en Houten is en blijft een drukke route. Daarom begint Rijkswaterstaat in 2023 met de verbreding van die snelweg, waarvoor de oude Merwedebrug moet wijken. Voor schippers gaat ze gemiddeld zo’n 170 keer per jaar open.