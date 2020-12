Hof van Justitie EU: Sjoemelsoftware Volkswagen is illegaal

De sjoemelsoftware die vooral Volkswagen jarenlang in haar auto’s heeft gestopt is in strijd met Europese wet- en regelgeving. Dat oordeelt het Europese Hof van Justitie in Parijs.

Het arrest van het Hof volgde op vragen die door de onderzoeksrechter van het Tribunal de Grande Instance in Parijs in het kader van een strafrechtelijke procedure tegen Volkswagen werden gesteld. ,,Daarmee krijgen autobezitters een belangrijk wapen in handen in de juridische strijd met sjoemelende autofabrikanten", aldus Guido van Woerkom van de Stichting Car Claim.

Stichting Car Claim procedeert sinds 2018 tegen onder meer Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, importeur Pon, softwareleverancier Bosch en de officiële Volkswagen dealers. De inzet van deze procedure is de vaststelling dat voornoemde partijen de belangen hebben geschonden van alle Nederlandse automobilisten die zijn getroffen door ‘dieselgate’.

Mijlpaal

Het arrest van het Hof van Justitie is volgens hem een belangrijke mijlpaal. ,,Volkswagen heeft steeds benadrukt dat de door haar gebruikte sjoemelsoftware niet verboden is, omdat de software nodig zou zijn om de motor te beschermen, tegen bijvoorbeeld slijtage. Het Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat die vlieger niet opgaat. Autofabrikanten die om dergelijke redenen sjoemelsoftware in auto’s installeren, overtreden de Europese regels.”

Het eindoordeel onderstreept volgens Van Woerkom dat het handelen van Volkswagen tot dusver niet gerechtvaardigd kan worden. ,,In de collectieve procedure die de Stichting namens Nederlandse gedupeerden tegen onder andere Volkswagen voert, zal de rechtbank in de loop van volgend jaar oordelen over de aansprakelijkheid van Volkswagen en de andere betrokken partijen. Het oordeel van het Europees Hof zal daar naar verwachting op een positieve manier aan bijdragen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.