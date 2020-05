Hondenhaar, kippengaas en in een gieter plassen: zo houd je marters weg bij je auto

Marters en wezels zijn dol op de bekabeling van automotoren. Ze gebruiken de motorruimte als schuilplaats en knagen uit speelsheid of verveling aan kabels en isolatiemateriaal. Enkele autofabrikanten spelen sinds vorig jaar in op de opkomst van de marters door de installatie van speciale apparatuur.

Lees ook Deze auto is de nachtmerrie van iedere marter Lees meer

Dat doen ze bijvoorbeeld door het plaatsen van een systeem dat marters moet verjagen met behulp van ultrasoon geluid. Deze pieptonen zijn voor mensen niet hoorbaar, maar zouden naar verluidt ondraaglijk zijn voor marters en wezels. Het tweede apparaat werkt volgens het principe van schrikdraad op een hek van een weiland. De installatie verspreidt schokken in de motorruimte waarmee de dieren worden verjaagd.

Diervriendelijk

Maar er zijn ook diervriendelijker methodes om marters weg te houden bij je auto of om ze te verjagen als je er een aantreft. Zo is hondenhaar een bewezen afschrikmiddel. Steenmarters hebben daar een ontzettende hekel aan. Door een pluk hondenhaar in een panty onder je auto te leggen verjaag je de marters.

Ook is bewezen dat marters een enorme hekel hebben aan kippengaas. Dat voelt niet fijn om op te lopen en dus is een los stuk kippengaas onder de motorruimte een probaat afschrikmiddel. Volgens dit principe zijn in de handel ook ‘marterwerende tapijten’ of roosters verkrijgbaar.

Ratten en muizen

Ook menselijke urine vinden de dieren vreselijk. Door in een gieter te plassen en de urine vervolgens over je autobanden uit te gieten, zullen de steenmarters op afstand blijven. Ze hebben een hekel aan stank. Ook een wc-blokje of een doek gedrenkt in ammoniak kan helpen. Doodmaken mag niet en bovendien staan ratten en muizen op het menu van de steenmarter, dus ze hebben ook goede kanten.