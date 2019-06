Hoogleraar: ‘Scanauto’s worden nog véél populairder, zeker in steden boven de 100.000 inwoners’

1. Auto’s sneller gecontroleerd, dus bekeuren goedkoper

,,Je kunt veel meer auto’s per uur controleren, dus het beboeten wordt goedkoper’’, betoogt Bert van Wee. Dat beaamt de gemeente Amsterdam. ,,Bij een gemiddelde doorstroming van het verkeer, kan een scanauto ongeveer 1200 scans in een uur maken,’’ licht woordvoerder Marten Grupstra toe. Handmatig kentekens invoeren op een draagbaar apparaatje, levert volgens de hoofdstad ‘ongeveer 70 controles per uur op’. ,,Scannen met een auto geeft dus ruim zeventien keer zo veel gecontroleerde kentekens’’, rekent de gemeentewoordvoerder voor. Vooral daardoor schoot ook het aantal naheffingen in de Brabantse plaats Tilburg omhoog. Met handmatige controle werden gemiddeld 1560 bekeuringen per maand uitgedeeld, in het eerste kwartaal waren dit er zo’n 4700. Een verdrievoudiging.