Houden bandenfabrikanten innovatie tegen?

Het betreft hier een gel (‘sealant’) die je in de band aanbrengt, waardoor deze langer mee zou gaan. De leveranciers beschuldigen de bandenfabrikanten ervan dat zij de verkoop van dat product tegenwerken. Ik ken geen onafhankelijke test die bewijst dat een dergelijk middel de levensduur verlengt. Daarom zou ik zelf niet gauw deze gel in mijn banden spuiten. En verder kan ik mij heel goed voorstellen dat een bandenfabrikant moeilijk doet over de garantie als er een ander product, zoals deze gel, in zijn banden is gestopt. Of hier echt sprake is van tegenwerking en onderlinge afspraken tussen de bandenfabrikanten, moet onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) nu uitwijzen.