Hummer-opvolger is een brute bak

VRAAG & ANTWOORD ‘Waar is benzine zonder ethanol te verkrijgen?’

28 juni ,,Gebleken is dat ethanol in benzine schadelijk is, zelfs voor de modernste auto’s. Aangezien E5 tot 5 procent ethanol kan bevatten, is ook die brandstof geen garantie voor een probleemloze rit. Ik kan daardoor geen Total meer tanken. Shell en BP garanderen dat hun E5 nog ethanol-vrij is. Zijn er meer merken?”, vraag lezer Mohammed van de Kraats.