Hyundai Bayon: goedkoper en kleiner alternatief voor de Kona

De nieuwe Hyundai Bayon is het kleinere broertje van de Kona. Hij is grotendeels gebaseerd op de Hyundai i20 en staat rond mei al bij de Nederlandse dealers.

Het SUV-aanbod van Hyundai is bepaald niet karig te noemen. Het merk heeft de Kona, de Tucson en de Santa Fe op de menukaart staan en biedt daarnaast niet alleen de Nexo met brandstofcel aan, maar straks ook de volledig elektrische Ioniq 5. De Koreanen breiden het leveringsgamma binnenkort verder uit met de Bayon, een naar de Franse stad Bayonne vernoemde compacte cross-over die een maatje kleiner is dan de Kona.

De Hyundai Bayon is een speciaal voor de Europese markt ontwikkelde, SUV-achtige die 4,18 meter lang is en een wielbasis heeft van 2,58 meter. De afstand tussen de voor- en achteras is daarmee net zo groot als bij de i20 waarmee de Bayon zijn basis deelt. Wel is hij zo’n 14 centimeter langer en 5 centimeter hoger. De Kona is - sinds de facelift - 4,22 meter lang en daarmee nipt groter dan de Bayon. De wielbasis van de Kona is met 2,60 meter een bescheiden 2 centimeter groter. Ruim is Hyundai’s nieuwste compacte cross-over in ieder geval. De bagageruimte heeft een inhoud van 411 liter. De i20 lust achterin 41 liter meer, maar de Bayon kan meer bagage vervoeren dan grote broer Kona (361 liter).

Het interieur zorgt voor weinig verrassingen, want het dashboard is identiek aan dat van de i20. Ook hier achter het opvallend vormgegeven stuur een 10,25-inch digitaal instrumentarium met ernaast een net zo groot display dat bij het infotainmentsysteem hoort, al is ook een kleiner 8-inch scherm beschikbaar voor de variant met een eenvoudiger systeem. Het binnenste wordt verder opgeleukt met sfeerverlichting, naar goed voorbeeld van de i20. Afhankelijk van de gekozen uitvoering kun je smartphones en tablets draadloos opladen. Een uitgebreid audiosysteem van Bose is optioneel.

Vertrouwde krachtbronnen

De Bayon krijgt vertrouwde krachtbronnen. De 84 pk sterke 1.2 MPi is net als bij de i20 de basismotor, een turbo-loze viercilinder die alleen met een handgeschakelde vijfbak wordt geleverd. Met de 1.2 MPi bereikt de Bayon in 13,5 seconden de 100 km/h en haalt -ie een topsnelheid van 165 km/h. Daarboven staat de 100 pk sterke 1.0 T-GDI, die zowel met handgeschakelde zesbak als met 7DCT-automaat wordt geleverd. Hij is er overigens ook met een 48V mild-hybridesysteem. In deze uitvoering wordt de gewone handgeschakelde zesbak vervangen door de iMT-zesbak die zich van de motor ontkoppelt zodra je het gaspedaal loslaat. Een automaat is eveneens leverbaar. De Bayon haalt met beide 100 pk-motoren - met handbak - in 10,7 tellen de 100 km/h en heeft een topsnelheid van 183 km/h. De versies met automaat hebben een seconde meer voor die spurt nodig en houden het bij 180 km/h voor gezien.

De krachtigste benzinemotor is de 120 pk 1.0 T-GDI, een altijd van mild-hybride techniek voorziene driecilinder die eveneens met de iMT-zesbak en de DCT7-automaat is te bestellen. In 10,4 seconden staat een snelheid van 100 km/h op de klok. De topsnelheid ligt op 185 km/h. De Bayon is overigens de eerste hoogpotige van Hyundai die is uitgerust met Rev Matching, waarbij het toerental van de motor bij terugschakelen zichzelf aanpast voor een vloeiende overgang.

Met de beschikbare veiligheidssystemen zit het wel snor. Lane Keeping Assist, Lane Following Assist en adaptieve cruisecontrol die is gekoppeld aan het navigatiesysteem zijn van de partij. Daarnaast is de Bayon verkrijgbaar met een snelheidsbegrenzer die gekoppeld is aan onder meer de verkeersbordherkenning en zijn ook automatisch grootlicht, Forward Collision Avoidance-Assist en Leading Vehicle Departure Alert leverbaar. De lijst gaat verder met systemen als actieve dodehoekdetectie, Rear Cross Traffic Avoidance Warning/Assist en Parking Collision Avoidance Assist.

De Hyundai Bayon staat later dit jaar bij de Nederlandse dealers. Prijzen zijn er nog niet, die volgen in aanloop naar de marktintroductie.

Volledig scherm Hyundai Bayon © Hyundai

