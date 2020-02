Ik vul mijn autobanden met stikstof; milieuprobleem opgelost?

Dat 100 procent stikstof in banden leidt tot een stabielere spanning is nooit wetenschappelijk bewezen, al zweren sommige automobilisten erbij. De buitenlucht bestaat overigens al voor 78 procent uit stikstof, dus eigenlijk zit het al in alle autobanden en zou het nog geen enorme winst zijn voor het milieu. Bovendien komt die stikstof er vroeg of laat toch weer een keer uit. Toegegeven, als je je band met gewone lucht vult, zit daar voor ruim 20 procent zuurstof in en zuurstof is in principe schadelijker voor een wiel of band. Denk bijvoorbeeld aan roestvorming. Toch is daar in de praktijk nauwelijks sprake van.