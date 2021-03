In beslag genomen snelle sportwagen vervoert nu organen

Een door de politie in beslag genomen Nissan GT-R wordt in Portugal ingezet voor orgaantransport. De 537 pk sterke Japanse sportwagen is uitermate geschikt voor dit soort levensreddende ritten.

De Nissan GT-R uit 2013 werd in beslag genomen wegens belastingontduiking. Maar in plaats van de auto te vernietigen, werd de sportwagen onder de hoede genomen van de Nationale Republikeinse Garde (GNR) in Portugal, een militaire dienst die verantwoordelijk is voor onder meer snelwegpatrouilles, douanehandhaving en zoek- en reddingsacties. Zij besloten de auto in te zetten voor levensreddende ritten met organen.

De auto is uitermate geschikt voor het werk dat de GNR in gedachten had. Met zijn vierwielaandrijving, zeventraps automaat met dubbele koppeling en solide achtcilinder motor is de GT-R een betrouwbare en snelle auto onder alle weersomstandigheden. Via launch control knalt de auto in minder dan drie seconden naar de honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt ver boven de 320 kilometer km/h.

Het is niet de eerste keer dat ‘niet zo voor de hand liggende’ auto’s worden gebruikt als gereedschap voor de autoriteiten. De politie van Dubai heeft bijvoorbeeld een verbazingwekkend dure vloot patrouillevoertuigen en de Japanse politie heeft eveneens de beschikking over een Nissan GT-R. Meer recentelijk gebruikten Italiaanse agenten een Lamborghini Huracán om een donornier in slechts twee uur naar een patiënt 490 kilometer verderop te vervoeren.

