In deze auto rijd je als koning Willem-Alexander, en hij is te koop

Van de verlengde Audi zijn slechts twee exemplaren gebouwd door de firma Remetz Executive. Dit Nederlandse bedrijf is ook bekend van onder meer de Tesla stationwagons. De Audi is de eerste auto die als voorbeeld heeft gediend voor de auto van de koning, meldt de verkoper. De basis werd gevormd door een Audi A8 4.2 TDI Quattro met vrijwel alle opties. Vervolgens is de auto met 45 centimeter verlengd en voorzien van een groot aantal extra opties, zoals een koelbox, massagestoelen, multimedia-schermen, privacyglas en een raam dat je desgewenst afsluit van de chauffeur.

De auto staat via occasionportal Autotrack te koop bij Autoland van den Brug in Drachten en was volgens het blad Quote eigendom van voormalig Quote 500-lid Romke Kooyenga. Hij verkoopt de auto naar eigen zeggen omdat zijn broer, vriend en chauffeur Berend Kooyenga ernstig ziek is. Uit respect voor zijn broer wil Romke niet met een andere chauffeur in dezelfde auto blijven rijden.