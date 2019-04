In deze Europese landen staan de meeste flitspalen

Het aantal flitspalen in Nederland nam sterk af in de afgelopen jaren. In 2011 waren er ongeveer 1.400 flitspalen in Nederland, in 2017 waren dat er nog maar 623. Tijdens de vervanging van de oude analoge flitspalen door de huidige digitale flitspalen is opnieuw beoordeeld welke plekken in aanmerking moesten komen. Intussen is dat aantal weer gestegen tot 985. Een flitspaal levert in Nederland gemiddeld ongeveer 38 euro per uur op.